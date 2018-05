Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mai 2018 19:14 30. mai 2018 - 19:14

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, blessé à l'épaule gauche lors de la finale de la Ligue des champions, ne sera pas indisponible plus de trois semaines.

Il devrait donc pouvoir disputer la Coupe du monde qui débute mi-juin, a annoncé la Fédération égyptienne de football.

"La Fédération de football répète que Salah sera au Mondial si Dieu le veut et ne sera pas absent plus de trois semaines", a indiqué la Fédération égyptienne de football sur son compte Twitter, faisant état d'une rencontre entre son président Hani "Abou Reda et le médecin de la sélection avec Salah ce jour en Espagne".

Les Pharaons démarrent leur Mondial dans le groupe A le 15 juin contre l'Uruguay, avant d'affronter la Russie, pays hôte, le 19 juin, et l'Arabie saoudite le 25 juin.

Salah, le joueur vedette sur qui compte toute l'Egypte après une excellente saison à Liverpool, s'est blessé lors de la rencontre face au Real Madrid samedi soir (défaite de Liverpool 3-1). Salah a été blessé par le défenseur espagnol Sergio Ramos, qui l'a lourdement fait tomber sur son épaule.

Il s'est rendu en Espagne pour se soigner, accompagné à la fois par des médecins de Liverpool et de la Fédération égyptienne.

L'attaquant de 25 ans avait tenu à rassurer ses fans sur Twitter dimanche: "Malgré les pronostics, je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers", avait-il écrit.

