Ce contenu a été publié le 13 septembre 2018 21:48 13. septembre 2018 - 21:48

Les électeurs démocrates de l'Etat de New York étaient invités à se prononcer ce jeudi sur le nom de celui ou de celle qui portera leurs couleurs lors de l'élection au poste de gouverneur. Ce sera le 6 novembre prochain.

Andrew Cuomo, le candidat sortant, affronte Cynthia Nixon, actrice révélée par la série "Sex and the City", nouvelle venue dans l'arène politique et incarnation de la gauche d'un Parti démocrate qui n'a toujours pas trouvé sa voie deux ans après le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche.

Le clivage observé dans l'un des Etats les plus emblématiques du pays vient rappeler celui qui scinde le Parti démocrate depuis de longues années, entre son centre droit et son aile socialiste, et qui opposait Hillary Clinton à Bernie Sanders lors de la primaire de 2016.

Cette aile gauche a enregistré quelques succès ces derniers temps, comme en témoignent les victoires d'Alexandria Ocasio-Cortez et d'Ayanna Pressley lors de primaires organisées dans l'Etat de New York et dans le Massachusetts pour les élections à la Chambre des représentants.

Duel fratricide

Cynthia Nixon, qui interprétait le personnage de Miranda Hobbes dans "Sex and the City", espère les imiter au terme d'une campagne qu'elle qualifie d'insurrectionnelle. A la lumière des derniers sondages, sa tâche apparaît pourtant presque insurmontable.

Une quarantaine de points la sépare d'Andrew Cuomo, qui espère obtenir en novembre un troisième mandat consécutif et dont le nom est parfois cité pour la présidentielle de 2020, même s'il se défend de vouloir s'y présenter. S'il l'emportait ce jeudi, il ferait figure de favori dans le duel qui l'opposerait début novembre au républicain Marc Molinaro.

La primaire démocrate a parfois viré au duel fratricide et selon des statistiques officielles, Andrew Cuomo a dépensé 18 millions de dollars (15 millions d'euros) contre 1,6 million pour Cynthia Nixon.

Homme du sérail

Tandis qu'Andrew Cuomo reprochait à l'actrice son inexpérience et sa naïveté, Cynthia Nixon soulignait que jamais l'expérience de son adversaire ne s'était reflétée dans sa conduite des affaires.

Âgé de 60 ans, Andrew Cuomo est un homme du sérail new-yorkais. Fils de Mario Cuomo qui fut lui même gouverneur de New York, il a servi la présidence de Bill Clinton, il contrôle le parti et en connaît les rouages.

Avant de glisser son bulletin dans l'urne, dans une église de Mount Kisco, il a prié les électeurs new-yorkais de s'élever contre les réformes conduites à Washington qui vont selon lui à l'encontre des intérêts de leur Etat.

Incarner la diversité

Cynthia Nixon se définit quant à elle comme une démocrate socialiste et comme l'avocate de grandes causes, comme celle de la défense du droit à l'avortement, celle l'éducation et celle des droits des homosexuels. "Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'ai eu des opportunités dont ne bénéficient pas l'immense majorité des enfants. C'est quelque chose que nous pouvons changer", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Celle qui se définit comme une femme "queer" estime mieux incarner la diversité du Parti démocrate que son adversaire, un homme, blanc et hétérosexuel.

