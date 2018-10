Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Elisabeth Schneider-Schneiter brigue la succession de Doris Leuthard au Conseil fédéral. La conseillère nationale démocrate-chrétienne de Bâle-Campagne a reçu le soutien unanime de sa section cantonale réunie en assemblée à Zwingen (BL) jeudi soir.

Entrée à la Chambre du peuple en 2010, Elisabeth Schneider-Schneiter fait partie des papables les plus en vue au sein du PDC. Elle préside la commission de politique extérieure du National et fait partie de la délégation suisse au Conseil de l'Europe. Agée de 54 ans, elle est membre de la présidence du PDC Suisse.

Présidente de la chambre de commerce des deux Bâles, cette juriste a siégé au parlement de son canton en 1999 et 2010. Elle a présidé le Grand Conseil de Bâle-Campagne entre 2006 et 2007. Habitante de Biel-Benken (BL), Elisabeth Schneider-Schneiter est mariée et mère de deux enfants.

Troisième en lice

Deux autres personnalités démocrates-chrétiennes ont pour l'heure annoncé leur candidature au Conseil fédéral. Il s'agit du conseiller aux Etats zougois Peter Hegglin et de la ministre uranaise Heidi Z'graggen qui s'est aussi lancée jeudi.

La conseillère nationale Viola Amherd (PDC/VS) doit se prononcer sur une éventuelle candidature ces prochains jours. Elle a été hospitalisée dimanche dernier en raison de calculs rénaux.

Les sections cantonales du PDC ont jusqu'au 25 octobre pour annoncer des candidatures pour remplacer Doris Leuthard. Le groupe parlementaire démocrate-chrétien fera son choix le 17 novembre. L'élection aura lieu le 5 décembre.

