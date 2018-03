Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 12:16 03. mars 2018 - 12:16

Fanny Smith a bien digéré les JO de Pyeongchang. Huit jours après avoir décroché la médaille de bronze, la Vaudoise s'est imposée pour son retour en Coupe du monde à Sunny Valley en Russie.

La skieuse de Villars, victorieuse devant la Canadienne Brittany Phelan et l'Autrichienne Katrin Ofner, a engrangé le 13e succès de sa carrière en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver après celui obtenu mi-décembre à Montafon.

"Je suis extrêmement contente. Et d'autant plus que l'adaptation n'a pas été facile après les Jeux. Je n'ai pu passer qu'une nuit en Suisse avant de repartir pour la Russie. Le jet lag a été compliqué à gérer. J'ai pu toutefois passer outre la fatigue pour préparer cette course. C'est une victoire qui compte beaucoup à mes yeux", a-t-elle relevé.

Samedi en finale, Fanny Smith a pris un excellent départ, avant de fermer la ligne et de résister jusqu'au bout à ses poursuivantes. Desormais no 2 en Coupe du monde, la Vaudoise ne peut toutefois plus aller chercher le globe, alors qu'il reste deux courses au programme, dimanche à Sunny Valley puis le 17 mars à Megève. Le trophée est promis à la Suédoise Sandra Näslund, 4e samedi.

Lenherr gagne aussi

Chez les messieurs également, la Suisse a été à l'honneur avec la victoire de Jonas Lenherr. Le St-Gallois a surpris tous les favoris pour s'offrir son deuxième succès en Coupe du monde, deux ans après une première victoire en Italie.

Cela s'est beaucoup moins bien passé pour Marc Bischofberger. Le vice-champion olympique de Pyeongchang a été éliminé lors des qualifications, victime d'une chute. L'Appenzellois conserve néanmoins la tête de la Coupe du monde, mais son avance n'est plus que de 68 points sur le Français Jean-Frédéric Chapuis, 3e samedi.

