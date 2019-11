Roger Federer (no 3) est déjà dos au mur dans le Masters ATP de Londres.

Le Bâlois s'est incliné 7-5 7-5 devant Dominic Thiem (no 5) dans le deuxième match du groupe Björn Borg. Il se mesurera donc à Matteo Berrettini (no 8) mardi, avant de défier Novak Djokovic (no 2) jeudi.

C'est la cinquième fois que le sextuple vainqueur de l'épreuve s'incline lors de son entrée en lice dans les "ATP Finals", en 17 participations désormais. Il a notamment subi la loi de Kei Nishikori l'an dernier pour son premier match, ce qui ne l'avait pas empêché d'atteindre le dernier carré pour la...15e fois.

Mais la donne n'est pas tout à fait la même. Roger Federer devra aller chercher son ticket de demi-finaliste jeudi face à Novak Djokovic, qui prendrait certainement un malin plaisir à mettre son rival bâlois hors-jeu. Et il n'aura déjà pas le droit à l'erreur mardi face au "rookie" Matteo Berrettini.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui avait successivement battu... Dominic Thiem et Kevin Anderson pour décrocher sa qualification l'an passé, a en outre manqué son affaire dimanche soir. Incapable de prendre l'échange à son compte, il a trop souvent subi les assauts d'un Dominic Thiem très agressif.

Dans un jour sans, Roger Federer n'a jamais paru en mesure d'inverser la tendance. Même lorsqu'il s'est procuré une balle de break à 2-1 dans le deuxième set. Dominic Thiem l'a effacée avec panache, et a profité d'une nouvelle baisse de régime du Bâlois pour faire la différence à 5-5 en signant un break "blanc".

Roger Federer a certes bénéficié de deux nouvelles balles de break dans l'ultime jeu de cette partie. Mais Dominic Thiem a là aussi su serrer sa garde, malgré une certaine nervosité. L'Autrichien a pu conclure sur sa deuxième balle de match, s'offrant son troisième succès de l'année en trois duels livrés face au Maître.

L'exemple de 2007

Rien n'est perdu pour Roger Federer, qui n'a toutefois remporté qu'une seule fois le titre au Masters en ayant perdu son premier match, en 2007. Il avait alors subi la loi de Fernando Gonzalez, concédant sa première défaite dans le cadre du Round Robin après ses 15 succès obtenus dans ses cinq premières participations.

