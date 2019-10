A l'occasion d'une exhibition au Japon, Roger Federer a rendu public qu'il participerait aux prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Pour le Bâlois, il s'agirait d'une cinquième participation aux JO. Il avait manqué les Jeux de Rio de Janeiro en 2016 en raison d'une opération au genou.

En 2000 à Sydney, il avait rencontré Mirka celle qui est sa femme aujourd'hui et avait atteint les quarts de finale à l'âge de 19 ans. En 2004 et 2008, il avait porté le drapeau suisse lors des cérémonies d'ouverture. En 2008, il avait gagné l'or en double avec Stan Wawrinka et l'argent en simple en 2012.

"J'ai débattu avec mon équipe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur ce que je devais faire à l'été 2020, après Wimbledon et avant l'US Open. Au final, mon coeur a décidé de disputer les Jeux olympiques une nouvelle fois", a-t-il déclaré en marge d'une exhibition pour l'un de ses sponsors.

