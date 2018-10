Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 octobre 2018 14:14 11. octobre 2018 - 14:14

Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghaï. Le numéro 2 mondial a dominé Roberto Bautista Agut (ATP 28) 6-3 2-6 6-4.

Un Federer à deux visages, comme au tour précédent face à Daniil Medvedev, mais un Federer vainqueur. Virevoltant, sûr de son jeu, constant au premier set et soudain hésitant, imprécis et indécis dans le second. Le Bâlois a su se reprendre dans la dernière manche pour s'imposer et rester dans la course au titre.

Conquérant, le Bâlois a pris les devants avec cette envie de ne pas rentrer dans de trop longs échanges face au métronome espagnol. Efficace au service, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'a eu besoin que d'un break pour s'emparer du set 6-3. En breakant son adversaire d'entrée dans la deuxième manche, Federer semblait parti sur la voie royale. Et puis la machine s'est grippée. Devant 1-0, le Maître s'est retrouvé mené 4-1. Il finira par s'incliner 6-2 en laissant filer pour la troisième fois du set sa mise en jeu. Et pour la première fois en huit duels, Bautista Agut a pris un set à Federer.

Voyant grandir l'opportunité d'accrocher Federer à son tableau de chasse, l'Espagnol a poursuivi son entreprise de pilonnage massif sur le revers du tenant du titre. Par chance, la tête de série numéro un a su faire le dos rond lorsque tout ne marchait pas comme prévu. En limitant ses erreurs, Federer a remis la pression sur Bautista Agut qui a fini par craquer à 4-4 en cédant son service après une belle attaque en revers de son adversaire. Soulagé par ce dernier break, Federer a conclu avec sérénité sur sa mise en jeu après 1h52.

En quarts de finale, il s'agira de ne pas connaître les mêmes absences contre Kei Nishikori (ATP 12). Le Bâlois mène 5-2 dans leurs duels, mais le Japonais sait profiter des blancs de son adversaire. Federer a armé 37 coups gagnants pour 35 fautes directes, un ratio à baisser drastiquement vendredi.

