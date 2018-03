Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 février 2018 11:41 24. février 2018 - 11:41

Le Festival du film vert débute ce jeudi à La Neuveville (BE). Jusqu'au 15 avril, une cinquantaine de films seront projetés dans une soixantaine de villes, en Suisse romande et alémanique ainsi qu'en France voisine.

Des prix seront décernés le 3 mars lors de la journée d'ouverture officielle à Monthey (VS). Notamment à "Frères des arbres - l'appel d'un chef Papou", un documentaire qui montre comment un chef de Papouasie Nouvelle Guinée convainc de l'urgence de protéger la forêt.

Le prix de la Fedevaco, la Fédération vaudoise de coopération, ira à "The Borneo Case" réalisé par Erik Pauser et Dylan Williams. Ce film parle de l'héritage de l'activiste bâlois Bruno Manser et de son combat contre les défrichages illégaux sur la partie malaisienne de l'île de Bornéo. Il sera projeté neuf fois lors du festival.

Les arbres se soutiennent

Globalement, plus de 260 projections sont au programme. Aux quatre coins de la Suisse romande, il sera possible de découvrir "L'intelligence des arbres", un documentaire sur les interactions entre les arbres. Avec notamment Peter Wohlleben, auteur du best-seller "La vie secrète des arbres", qui montre comment les arbres communiquent en eux et se soutiennent lorsqu'ils sont malades.

Le festival veut faire prendre conscience de la nécessité de protéger notre planète. Le film documentaire est un outil efficace pour approfondir des sujets comme le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité ou la pollution, expliquent les organisateurs. Des réalisateurs et des spécialistes seront présents pour enrichir les discussions qui suivront certaines projections.

Neuer Inhalt Horizontal Line