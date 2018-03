Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 février 2018 11:44 17. février 2018 - 11:44

Il a manqué une 4e relayeuse performante à la Suisse pour jouer un rôle en vue dans le relais 4 x 5 km des JO de Pyeongchang. Le quatuor helvétique a pris la 7e place.

L'épreuve a été remportée de haute lutte par la Norvège de Marit Björgen.

Après trois tronçons, le relais helvétique (Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal et Lydia Hiernickel) pointait en 4e position. En particulier Fähndrich (en classique) et von Siebenthal (en skating) avaient pu maintenir la sélection dans le sillage des meilleures. Mais la néophyte Lydia Hiernickel, sur le dernier parcours, n'a pas eu la force pour résister aux retours des Finlandaises, des Américaines et des Allemandes.

La Suisse se classe à 1'51'' de la Norvège. Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Jacobsen, Ragnhild Haga et Marit Björgen ont entretenu la formidable tradition du relais norvégien, grâce à deux derniers tronçons de feu. Haga, couronnée déjà sur le 10 km jeudi, et Björgen ont fini très fort pour devancer la Suède de Stina Nilsson (2e à 2'') et les Athlètes olympiques de Russie, bronzées à 43''.

Avec ce nouveau podium, le 13e aux JO, Björgen (37 ans) devient l'égale de son compatriote biathlète Ole Einar Björndalen. Tous deux co-détiennent désormais le record du plus grand nombre de médailles aux JO. Sur ces 13 podiums, Björgen compte sept titres. La façon dont elle a "déposé" Nilsson lors de l'entrée dans le stade a montré qu'elle garde de grandes qualités de glisse et beaucoup de vélocité.

Pour la Suisse, déjà 7e aux Mondiaux à Lahti de l'an dernier, il y a encore du chemin à parcourir pour retrouver les frissons des JO de Salt Lake City en 2002, avec le bronze olympique. Mais l'équipe n'est pas sans avenir, même si Laurien van der Graaff (30 ans) pourrait ne pas poursuivre sa carrière très longtemps.

