Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juillet 2018 17:24 01. juillet 2018 - 17:24

Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) a remporté le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Le Néerlandais a signé le quatrième succès de sa carrière en formule 1, mais le premier en 2018.

Il a devancé les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Seuls les trois premiers ont fini dans le même tour. Classé 4e, le Franco-Suisse Romain Grosjean (Haas-Ferrari) a enfin inscrit ses premiers points de la saison.

Verstappen a ainsi apporté un premier succès à domicile pour Red Bull, dont le patron Dieter Mateschitz est le propriétaire du circuit. Les quatre éditions précédentes avaient été gagnées par Mercedes.

Mais cette fois, la course n'a pas souri aux Flèches d'argent, qui partaient en première ligne et qui semblaient pouvoir faire le doublé. Tant Lewis Hamilton que Valtteri Bottas ont en effet abandonné sur problèmes mécaniques.

Bottas, alors 2e derrière son coéquipier, a dû s'arrêter dès le 14e tour. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée, et les stratèges de Mercedes ont commis l'erreur de ne pas faire rentrer Hamilton, au contraire des Red Bull et des Ferrari. Le quadruple champion du monde anglais s'est ensuite arrêté deux fois, et il occupait la 4e place quand il a dû renoncer au 64e des 71 tours.

Vettel a ainsi repris la tête du championnat avec un point d'avance sur Hamilton. La série record de l'Anglais, qui avait marqué des points lors des 33 derniers Grands Prix, a donc pris fin. La lutte pour le titre s'annonce serrée jusqu'au bout.

Les deux Alfa Romeo Sauber-Ferrari ont terminé dans les points. Charles Leclerc s'est classé 9e juste devant Marcus Ericsson. C'est la première fois depuis le GP de Chine 2015 que les deux bolides de l'écurie d'Hinwil finissent dans le top 10 d'une course.

Neuer Inhalt Horizontal Line