Ce contenu a été publié le 17 mai 2018 20:50 17. mai 2018 - 20:50

Florian Thauvin (Marseille) et Nabil Fekir (Lyon) figurent dans la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2018 en Russie par Didier Deschamps.

Le sélectionneur de l'équipe de France n'a en revanche pas convoqué Dimitri Payet (Marseille), blessé la veille en finale de l'Europa League. En défense, deux joueurs blessés cette saison mais rétablis, Benjamin Mendy (Manchester City) et Djibril Sidibé (Monaco), sont bien présents dans les 23.

Au milieu, on note aussi une petite surprise avec la présence de Steven Nzonzi (Séville), qui pousse Adrien Rabiot (PSG) parmi les onze suppléants. La France sera opposée à l'Australie, au Pérou et au Danemark dans le groupe C en Russie.

Coupe du monde 2018. La liste des 23 Français sélectionnés. Gardiens (3): Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG). Défenseurs (8): Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid). Milieux de terrain (5): N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N'Zonzi (Séville FC), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich). Attaquants (7): Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille).

