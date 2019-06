Surprenant 3e du Championnat d'Italie avec l'Atalanta derrière la Juventus et Napoli et titulaire indiscutable en équipe de Suisse: le printemps 2019 est celui de tous les bonheurs pour Remo Freuler.

Ce mercredi à Porto, le Zurichois de 27 ans sera appelé à tenir un rôle déterminant dans la demi-finale de la Ligue des Nations qui opposera la Suisse au Portugal de Cristiano Ronaldo. Titulaire à six reprises lors des huit derniers matches de l'équipe de Suisse, Remo Freuler a eu le bonheur d'inscrire son premier but en sélection en mars dernier à Bâle lors du 3-3 contre le Danemark. A la fois capable d'évoluer aux côtés de Granit Xhaka et de tenir un rôle plus offensif comme au sein de son club, il s'est affirmé depuis la Coupe du monde comme l'un des cadres de Vladimir Petkovic. On rappellera que le sélectionneur ne l'avait pas aligné une seule minute en Russie.

Une saison magnifique

Vladimir Petkovic regarde désormais l'ancien joueur du FC Lucerne d'un autre oeil. Remo Freuler fut l'un des grands artisans de la magnifique saison de l'Atalanta qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de poules de la Ligue des Champions. "L'euphorie n'a cessé de monter en ville de Bergame autour de l'équipe, lâche le joueur. Je l'ai ressentie d'entrée dès mon arrivée au club il y a trois ans."

Transféré en janvier 2016, le Zurichois a peiné pour trouver sa place lors de ses six premiers mois. Mais tout devait changer à l'été avec l'intronisation de Gian Piero Gasperini. L'ancien mentor de l'Inter, de Palerme et du Genoa a donné un visage bien plus offensif à une équipe pour inscrire cette saison un total extraordinaire de 103 buts toutes compétitions confondues, soit 16 de plus que la Juventus. "Nous travaillons énormément durant la semaine, reconnaît Remo Freuler. Gian Piero Gasperini est un entraîneur très dur. Il exige de nous le maximum. Mais il n'a qu'un seul credo: l'attaque!"

Le temps est venu de faire un pas en avant

Titularisé à... 44 reprises cette saison, Remo Freuler a eu l'honneur de porter le brassard de capitaine le 11 mai lors du succès 2-1 devant le Genoa. Sous contrat avec l'Atalanta jusqu'au 30 juin 2023, le Zurichois suscite un intérêt prononcé de la part de la Roma et de la Lazio. "Remo entend faire un pas en avant dans sa carrière, précise son agent Ulisse Savini. Il peut le faire avec un transfert ou... avec l'Atalanta en Ligue des Champions."

On le voit, toutes les options sont ouvertes pour Remo Freuler. Acheté à Lucerne pour 1,5 million d'euros, le Zurichois en vaudrait dix fois plus aujourd'hui. "Mais ces sommes sont relatives, dit-il. Elles collent avant tout à l'évolution du mercato. Le prix des transferts n'arrête pas de prendre l'ascenseur. Un joueur qui a coûté 3 millions d'euros il y a trois ans peut être facilement transféré pour 15 millions cet été."

Il n'empêche que son choix en janvier 2016 de signer à Bergame fut judicieux. Par le passé, l'Atalanta avait, en effet, lancé la carrière de joueurs tels que Claudio Caniggia, Christian Vieri et Filippo Inzaghi. Même s'il est absurde de le comparer avec ces trois stars, il est certain que Remo Freuler a frappé à la bonne adresse.

