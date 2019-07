Les communes de Fribourg et de Marly réunissent leurs corps de sapeurs-pompiers (archives).

Les communes de Marly et de Fribourg lient le destin de leurs corps de sapeurs-pompiers. Le partenariat, qui fait l'objet d'une convention de collaboration renforcée, s'inscrit dans l'esprit de la fusion projetée du Grand Fribourg.

L'idée consiste à pouvoir lutter encore plus efficacement contre les incendies et les autres catastrophes, ont fait savoir jeudi les deux communes dans un communiqué commun. Elle vise aussi à réduire les coûts pour les populations concernées. Fribourg compte quelque 38'000 habitants et Marly 8200.

Outre les deux communes, la convention relative à l'organisation et à la gestion des tâches de service de défense contre l'incendie et de lutte contre les éléments naturels s'applique aussi aux communes partenaires de Pierrafortscha et Villarsel-sur-Marly. Elle s'intègre dans la nouvelle organisation cantonale présentée à la mi-juin.

