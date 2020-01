Genève-Servette a concédé une deuxième défaite de rang dans le championnat de National League. Aux Vernets, les hommes de Pat Emond se sont inclinés 2-0 contre Lugano.

On appellera ça un soir sans. Sans idées, sans beaucoup d'influx et sans chance. Les Grenat sont tombés sur un adversaire bien décidé à procéder par contre et ne pas trop se montrer. Les plans tessinois ont pu être encore mieux respectés grâce à une ouverture du score très rapide puisque Wellinger a battu Mayer après 24 secondes de jeu.

Pas de quoi faire peur aux Genevois normalement. Sauf que les Aigles n'ont pas mis la même conviction dans leur jeu. Est-ce l'absence de Winnik, travailleur infatigable mais suspendu pour ce match qui a pesé dans la balance? Peut-être. Toujours est-il que Lugano a inscrit ses buts à des moments importants. Le 2-0 des Bianconeri est tombé à douze secondes de la fin du tiers médian via la crosse de Walker. Un bon moyen de couper les jambes des locaux. Genève a lancé au but à 29 reprises contre 17 tirs seulement pour des Tessinois terriblement opportunistes.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Zurich n'a pas fait de détails contre les Langnau Tigers. Le leader du championnat s'est imposé 6-1 avec notamment trois buts inscrits dans les quatre dernières minutes.

Si le succès luganais ne fait pas les affaires de Fribourg, étant donné que les Tessinois pointent au 7e rang avec 49 points, la défaite de Langnau, 8e avec 48 unités, fait pousser un ouf de soulagement aux hommes de Christian Dubé

Neuer Inhalt Horizontal Line