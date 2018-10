Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Après Marc Hirschi, le champion du monde et d'Europe M23 chez Sunweb, un autre Bernois, Gino Mäder a également signé son premier contrat professionnel.

A 21 ans, Mäder disputera les deux prochaines saisons sous les couleurs de l'équipe sud-africaine du World Tour, Dimension Data. Il rejoint ainsi le Vaudois Danilo Wyss, venu de BMC et le sprinter britannique Mark Cavendish.

Mäder avait terminé quatrième au pied du podium de la course des M23 des Championnats du monde à Innsbruck il y a une semaine. Dans le camp suisse, il est considéré comme un grand espoir pour les grands et petits tours. En août, il avait remporté deux étapes du Tour de l'Avenir et pris la troisième place du classement général.

