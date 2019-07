La Gold Cup reste la chasse gardée du Mexique. En finale à Chicago, les Mexicains ont battu les Etats-Unis 1-0 grâce à un but de Jonathan Dos Sants (73e).

Le Mexique a ainsi été sacré pour la huitième fois, record de la compétition. Depuis la création de la Gold Cup en 1991, les Etats-Unis et le Mexique se sont partagé tous les titres, à l'exception de 2000 où le Canada a créé la surprise.

Les Mexicains ont laissé passer l'orage en première période avant d'accélérer et de marquer l'unique but de la rencontre par Jonathan Dos Santos à la 73e. Sur six finales contre les Américains dans ce championnat des nations de la zone Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes (Concacaf), les Mexicains se sont imposés cinq fois !

La fête du "soccer" aurait pourtant pu être complète aux Etats-Unis si, quelques heures après le succès des dames à la Coupe du monde en France, leurs homologues masculins avaient réussi à conserver leur titre dans la Gold Cup.

Mais les joueurs de Gregg Berhalter ont manqué leur chance en première période avant d'être peu à peu étouffés par une équipe du Mexique soutenue par de nombreux supporters dans le Soldiers Field de Chicago. Ainsi, Jozy Altidore regrettera longtemps son duel perdu face à Guillermo Ochoa dès la 7e. L'attaquant américain, en position idéale, a manqué le cadre.

Christian Pulisic (6e, 43e) et Paul Arriola (31e) ont aussi été tout près de trouver l'ouverture, pendant que les Mexicains n'ont pas réussi à se procurer une occasion digne de ce nom, la faute notamment à une qualité de centres très aléatoire.

Après la pause, Aaron Long a encore cru ouvrir la marque de la tête sur corner, mais le ballon a été sauvé sur sa ligne par le capitaine mexicain Andres Guardado (53e).

Le signal du réveil pour les joueurs de Gerardo Martino qui à partir de cet instant ont fait le siège du but de Zack Steffen. Ils ont manqué plusieurs occasions avant la réussite décisive.

