6 juillet 2018

Sur le plan sportif, les plus grands succès de Neuchâtel Xamax sont indissociables du duo des deux Gilbert: Gilbert Facchinetti et Gilbert Gress ont formé un binôme victorieux.

L'entraîneur alsacien se trouvait à Neuchâtel ces derniers jours et voulait rendre visite à son ancien président en compagnie de son fidèle adjoint Rudi Nägeli. "Je l'ai revu une dernière fois dans sa maison de repos il y a 3 ou 4 mois", précise Gilbert Gress, qui a passé 15 ans (2, 9 et 4 ans) de sa carrière à la Maladière.

"Ce que je retiens d'abord, c'est que c'était un homme de parole. Nos accords étaient validés par une poignée de main. Ce n'était pas une légende. On se faisait confiance." L'Alsacien a débarqué à Neuchâtel en 1975. "Lors de notre première rencontre, il avait décidé que le mi-chemin entre Strasbourg et Neuchâtel, c'était... Genève. Nous avions rendez-vous au Buffet de la Gare. Il a dit que je le reconnaîtrais car il porterait un journal sous le bras. Comme d'habitude, il était en retard. Dès qu'il a franchi la porte, je l'ai reconnu et j'ai tout de suite su que j'avais envie de travailler avec lui."

D'abord engagé comme joueur, Gilbert Gress quittera la gare de Genève avec la double fonction d'entraîneur-joueur. Après deux saisons à la Maladière, l'ancien coach de l'équipe de Suisse est revenu en 1981. Il restera neuf saisons avec les "rouge et noir". Deux titres de champions de Suisse en 1987 et 88 couronneront leur travail. Les parcours en Coupe d'Europe forgent la légende du club neuchâtelois.

"Vous savez quand je suis en France ou en Allemagne, on me parle de Xamax et de ses exploits européens en premier. Nous avons quand même battu le grand Hambourg de Beckenbauer, nous avons affronté le Bayern et le Real. Je suis resté invaincu 20 ans à domicile entre Strasbourg et Xamax."

