Ce contenu a été publié le 11 juin 2018 20:33 11. juin 2018 - 20:33

Simona Halep a reçu un accueil de star lundi à Bucarest, au lendemain de son sacre à Roland-Garros. Plus de 15'000 personnes se sont rassemblées au stade national pour lui rendre hommage.

"J'espère que ce trophée marquera le début d'une nouvelle génération de champions", a déclaré la joueuse âgée de 26 ans. "Nous devons avoir confiance en nous-mêmes mais avant tout, nous devons rêver", a-t-elle ajouté, alors que la foule scandait son nom.

Arrivée quelques heures plus tôt à Bucarest, la no 1 mondiale avait confié à l'aéroport avoir "désespérément cru en (sa) chance de remporter un tournoi" du Grand Chelem, après les trois finales perdues depuis 2014 à Paris et en Australie.

La native de Constanta, sur les bords de la Mer Noire, a enfin réalisé son objectif en remportant samedi Roland-Garros à l'issue d'une bataille en trois sets (3-6 6-4 6-1) contre l'Américaine Sloane Stephens.

