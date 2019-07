Déception pour les épéistes suisses lors de l'épreuve individuelle masculine des Mondiaux de Budapest.

Les meilleurs d'entre eux, Max Heinzer (21e) et Benjamin Steffen (28e), ont été éliminés dès les 16es de finale. Epéiste suisse le plus décoré dans des championnats d'Europe, Heinzer s'est incliné 13-12 après prolongation face au Français Ronan Gustin. Il avait déjà manqué son affaire en individuel lors des Mondiaux 2018, chutant dès les 32es de finale, et est donc toujours en quête d'un premier podium mondial individuel.

Le Schwytzois a pourtant pris tous les risques dans la prolongation, mais il lui a manqué un brin de réussite. Ronan Gustin, dans un réflexe étonnant alors qu'il semblait sur le point d'être battu, a touché son adversaire au gant et a empoché la victoire.

Quatrième des JO 2016 et quart de finaliste des derniers Mondiaux, Benjamin Steffen a quant à lui été dominé 15-12 par le Russe Sergey Byda. Le Bâlois avait signé une belle performance au 1er tour, sortant le no 16 mondial Gabriele Cimini. Les deux autres Helvètes en lice dans le tableau final, le Valaisan Lucas Malcotti et le Tessinois Michele Niggeler, avaient été sortis en 32es de finale.

Le quatuor helvétique cherchera à se rattraper dimanche et lundi, lors d'une épreuve par équipes dans laquelle il a un titre à défendre. Heinzer & Cie devront gagner deux matches dimanche pour accéder aux quarts de finale, programmés lundi. Une place dans le top 8 leur permettrait d'inscrire de précieux points dans l'optique de la qualification pour le concours par équipes des JO 2020.

