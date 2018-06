Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juin 2018 18:17 13. juin 2018 - 18:17

Fernando Hierro a tenu sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de l'Espagne. Avec un destin similaire à celui de Zidane avec le Real? "Je signe de suite!", a-t-il plaisanté.

"J'ai accepté d'assumer cette responsabilité, malgré une situation difficile, a commencé Hierro. C'est passionnant et nous avons une immense opportunité que s'offre à nous."

Le désormais ex-directeur sportif de la Fédération espagnole (RFEF) a tenu à saluer Julen Lopetegui, limogé dans la matinée pour avoir annoncé son départ au Real Madrid à l'issue du Mondial. "Julen a toute mon affection. Il a abattu un travail formidable depuis deux ans. Il m'a appelé avant de partir. Je peux regarder tout le monde dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher."

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, confirme et loue l'attitude de Hierro alors qu'a été posée la question de savoir si le sélectionneur resterait en poste après la Coupe du monde. "Je veux remercier Fernando d'avoir accepté. Et il m'a dit de ne pas me poser ce genre de questions, qu'il était là pour aider l'Espagne et que tout le reste ne comptait pas."

Un Fernando Hierro qui a refusé de s'exprimer sur l'affaire Lopetegui, préférant n'aborder que les questions portant sur l'avenir immédiat et le match contre le Portugal vendredi. "Nous n'avons pas de temps ni d'énergie à perdre à parler de tout cela. Nous n'avons du reste pas le temps non plus de changer quoi que ce soit et nous allons continuer à travailler dans la direction choisie par Julen Lopetegui."

Quant à savoir si tous les joueurs ont été ravis de la nomination d'un entraîneur qui ne compte qu'une seule saison - en 2e division, à Oviedo - en guise d'expérience, Hierro a été clair. "Oui, je n'ai qu'un an à Oviedo, mais aussi 30 ans passés à courir après un ballon et ça, ça devrait aussi compter un peu. Les joueurs sont intelligents et matures, le groupe est sain et il est composé de grands sportifs qui, en tant que tels, vont faire ce qu'ils font tout le temps: faire face à la situation. Cet engagement, c'est notre obligation."

Neuer Inhalt Horizontal Line