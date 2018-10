Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27. octobre 2018 - 07:31

Finaliste de la Conférence ouest ce printemps, Houston ne trouve pas la solution en ce début de saison de NBA.

Privés du MVP James Harden (blessure à une cuisse), les Rockets ont subi vendredi une quatrième défaite en cinq matches. Ils ont été écrasés 133-113 par les Los Angeles Clippers au Texas.

"Notre défense a été catastrophique, il n'y a pas eu de continuité tout au long du match", a reconnu l'entraîneur des Rockets Mike d'Antoni. "On va avoir deux jours pour remettre les choses en place à l'entraînement. On s'est mis nous-mêmes dans cette situation, à nous de nous en sortir maintenant", a-t-il prévenu.

Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette rencontre, la troisième perdue en trois rencontres disputées à domicile par la franchise texane. En 34' de jeu, le pivot genevois a capté pas moins de 15 rebonds, dont 8 en phase offensive, et il a inscrit 14 points (à 6 sur 10 au tir) pour signer son troisième double double dans cet exercice. Son différentiel de -12 est le moins médiocre des membres du cinq de base.

Deux ex-Rockets ont causé la perte de leur ancienne équipe vendredi. Tous deux sortis du banc, Montrezl Harrell et Lou Williams ont respectivement marqué 30 et 23 points. Les Clippers ont forcé la décision en réussissant un partiel de 11-0 à l'entame du dernier quart-temps qui leur a permis de prendre 24 longueurs d'avance (107-83).

Kevin Durant a par ailleurs sorti Golden State d'un mauvais pas face aux Knicks avec ses 41 points inscrits vendredi à New York (128-100). Les Warriors étaient menés de trois points au coup d'envoi de la quatrième période. C'est alors que Durant s'est réveillé et a écoeuré les New-Yorkais avec 25 points marqués en 12'. Avec cette cinquième victoire en six matches, le double champion en titre est 2e de la Conférence ouest derrière La Nouvelle-Orléans, qui a préservé son invincibilité (4-0) de justesse face à Brooklyn (117-115).

Leader à l'Est, Toronto a pour sa part démarré pour la première fois dans son histoire une saison avec six victoires de suite. Les Raptors ont dominé Dallas 116-107. L'intégration de Kawhi Leonard se poursuit sans heurt après sa saison 2017-2018 quasi blanche avec San Antonio en raison d'une mystérieuse blessure à une cuisse. L'ailier a encore terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points.

