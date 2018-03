Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Lausanne - La plus grande centrale biomasse de Suisse romande a été inaugurée mercredi à Rueyres (VD). D'un coût de 40 millions de francs, Enerbois va générer quelque 28 millions de kWh d'électricité, de la chaleur à usage industriel utilisée sur place et produira des pellets.

Enerbois est le fruit d'un partenariat entre Romande Energie et la scierie Zahnd. Une journée portes ouvertes est prévue samedi, indique le communiqué des différents partenaires.

La centrale thermique, avec turbine à vapeur à condensation, permet de brûler les sous-produits de la scierie afin de générer l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de près de 8000 ménages. Avec la sciure de bois, Enerbois produira jusqu'à 20'000 tonnes de pellets, soit 80% de la consommation romande et 15% de la consommation suisse de ce moyen de chauffage.

Le bilan écologique de l'installation est "remarquable", affirment les responsables. Elle est fondée sur le principe d'économie circulaire et valorise sur place les sous-produits de la scierie, réduisant fortement le trafic routier.

La production d'énergie à base de bois est neutre en émissions de CO2, indique le communiqué. La quantité de CO2 dégagé lors de la combustion correspond au CO2 que le bois a absorbé tout au long de sa vie.

