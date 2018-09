Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 septembre 2018 08:43 14. septembre 2018 - 08:43

Le spécialiste de demi-fond Jan Hochstrasser met un terme à sa carrière.

"Après les championnats d'Europe de Berlin, je me suis rendu compte que l'athlétisme ne me procurait plus autant de plaisir qu'avant", a expliqué l'Argovien de 30 ans à l'"Argauer Zeitung".

Hochstrasser avait été éliminé au stade des séries du 1500 m lors des derniers Européens au mois d'août.

Neuer Inhalt Horizontal Line