Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 17:25 21. septembre 2018 - 17:25

Le Comptoir suisse est aujourd’hui à la croisée des chemins, selon Johann Schneider-Ammann. Lors de la journée officielle vendredi à Lausanne, le conseiller fédéral a émis le voeu que la manifestation trouve son nouveau visage pour sa 100e édition en 2019.

"Pendant presque 100 ans, le Comptoir a joué le rôle de fenêtre de la modernité. Il a accompagné la construction de notre économie moderne en Suisse romande et a initié les Vaudois et les Suisses romands à la prospérité qu’elle crée", a déclaré le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), selon le texte écrit de son discours.

"Le Comptoir, c’est un vrai un repère dans notre monde en constante évolution. Mais c’est aussi un des agents du changement", a-t-il relevé.

"Si je dis tout ceci, c’est que je sais bien sûr que le Comptoir est aujourd’hui à la croisée des chemins. Alors qu’internet a rendu tous les biens de consommation accessibles en un seul clic, le Comptoir ne peut plus se contenter de les rassembler sous un seul toit", a estimé le ministre.

A son tour d'innover

"Je sais que la direction explore différentes voies pour proposer de nouvelles expériences aux visiteurs. Je ne peux que l’encourager sur cette voie"... "Aujourd'hui, c'est à son tour d'innover. Je suis sûr qu'elle y parviendra", a affirmé le conseiller fédéral.

Car le Comptoir "plonge non seulement ses racines dans une terre riche coutumes et traditions. Il est aussi au cœur d’une région industrielle forte, innovatrice, à la pointe des technologies et de la digitalisation", a souligné le chef du DEFR.

Pilotage de drone

Johann Schneider-Ammann a profité de sa visite à Beaulieu Lausanne pour se rendre sur des stands gastronomiques, viticoles et agricoles. Il a également visité l'exposition sur le Japon et piloté un drone en réalité virtuelle.

La 99e édition du Comptoir suisse qui s'achève dimanche se déroule dans un contexte chamboulé. La manifestation perd de l'argent depuis plusieurs années et la 100e édition n'est pas garantie. Elle dépendra du résultat de cette édition, selon l'organisateur MCH Beaulieu.

