Ce contenu a été publié le 20 mai 2018 16:23 20. mai 2018 - 16:23

Jolanda Neff et Nino Schurter se sont imposés lors de la deuxième course Coupe du monde de VTT de la saison à Albstadt en Allemagne. Ils ont fêté leurs 10e et 27e succès en Coupe du monde.

La St-Galloise, en démonstration dès le premier des cinq tours, s'est imposée avec plus de deux minutes d'avance sur l'Ukrainienne Yana Belomoina.

Dans des conditions difficiles, sur un parcours très glissant, la championne du monde comptait déjà plus de deux minutes d'avance avant la mi-course. Elle a conservé cet avantage jusqu'à l'arrivée, malgré deux légères chutes.

La Nidwaldienne Alessandra Keller (22 ans) a manqué pour 7'' un premier podium en Coupe du monde. Elle s'est livrée à un beau mano a mano avec Belomoina et la Néerlandaise Anne Tauber pour la 3e place mais a dû finalement s'avouer vaincue.

Schurter prend sa revanche

Battu en Afrique du Sud pour l'ouverture de la Coupe du monde de VTT en Afrique du Sud, Nino Schurter a retrouvé la première place sur le podium.

Le champion olympique a devancé le Français Stéphane Tempier et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Retardé par une crevaison, Mathias Flückiger a pris la sixième place. Son frère Lukas Flückiger est, lui, huitième.

Lors de la première course de la saison en Afrique du Sud, Schurter avait été battu pour la première fois depuis une année. Sam Gaze, le vainqueur de Stellenbosch, a cette fois-ci vite été éliminé de la course à la victoire et a abandonné. Même l'expérimenté Tchèque, Jaroslav Kulhavy n'a eu son mot à dire pour la victoire du jour, suite à un ennui de chaîne.

