9 juin 2018 15:07

Star de l'athlétisme suisse, Mujinga Kambundji s'est doublement illustrée samedi lors du meeting AthletiCAGenève. La Bernoise a réussi son meilleur temps de la saison sur 100 m (11''16)

Deux heures auparavant, elle avait réalisé 42''71 dans le relais 4x100 en compagnie d'Ajla Del Ponte, Sarah Atcho et Salomé Kora.

Mujinga Kambundji a abaissé d'un centième son meilleur chrono 2018, réalisé en Ligue de diamant à Doha il y a un peu plus d'un mois, restant à neuf centièmes de son record national. "Je suis contente. D'autant plus que ce n'était pas ma meilleure course, notamment sur un plan technique. Je me sens bien, mais je ne suis pas au top", a-t-elle lâché.

Pour la médaillée de bronze du 60 m des derniers Mondiaux en salle, "l'important aujourd'hui, c'était le relais", dont les membres avaient de quoi sourire après leur première course de la saison. Del Ponte/Atcho/Kambundji/Kora ont en effet manqué pour 21 centièmes seulement leur record national, établi dans les séries des Mondiaux 2017.

"C'est hyper cool. Ca nous donne beaucoup d'envie pour la suite. On peut vraiment réussir de grandes choses", s'est exclamée Salomé Kora à l'issue de ce relais, le quatrième plus rapide de l'histoire pour des Suissesses. "On espérait simplement passer sous les 43 secondes", a précisé la St-Galloise. "Il y avait une énergie extrêmement positive avant cette course. On sentait que ça allait bien se passer. On a toutes de bonnes jambes", a quant à elle expliqué la Vaudoise Sarah Atcho.

