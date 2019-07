Katie Nageotte a gagné le concours à la perche féminine d'Athletissima, délocalisé cette année au Flon en plein centre ville. L'Américaine a franchi 4m82 pour battre son record personnel en plein air.

On craignait que le soleil ne vienne trop perturber le concours, que les jeunes femmes ne puissent pas titiller des barres trop élevées. Katie Nageotte a prouvé que le sautoir provisoire installé en ville de Lausanne avait d'aussi bonnes propriétés que ceux dans les stades. Devant environ 500 spectateurs, l'Américaine a fait preuve d'une superbe vitesse pour réussir une très jolie performance.

Les très bonnes sensations de l'athlète d'Olmsted Falls dans l'Ohio l'ont même poussée à tenter 4m90. Elle est passée tout près à sa première tentative avant d'afficher davantage de problèmes. La fatigue accumulée au fil des sauts s'est ensuite fait sentir. "Je savais que j'avais cette barre dans les jambes, a-t-elle expliqué à propos de sa tentative à 4m90. Mais la saison est longue. Avec mon coach Brad Walker, on essaie de transmettre cette vitesse au moment où je plie ma perche."

Grosse déception en revanche du côté d'Ekaterini Stefanidi. La championne olympique et championne du monde en titre a manqué ses trois essais à 4m57. La Grecque n'avait pas franchement envie de participer à ce concours et cela s'est senti. Il faut dire que les conditions en début de manifestation n'étaient pas idéales avec le soleil dans le visage des participantes.

Les deux Suissesses Nicole Büchler et Angelica Moser se sont classées au 8e et 7e rang. La Biennoise a effacé 4m37 à son deuxième essai avant de buter à trois reprises à 4m47. La Zurichoise a pour sa part franchi 4m47 avant de rendre les armes dix centimètres plus haut.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis