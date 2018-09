Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 17:58 21. septembre 2018 - 17:58

La cheffe du Parti social-démocrate allemand Andrea Nahles a demandé vendredi à Angela Merkel de renégocier le compromis trouvé avec les conservateurs sur Hans-Georg Maassen. Cet ex-chef du renseignement est mis en cause pour ses propos sur les violences de Chemnitz.

Réagissant à cette demande, un porte-parole du gouvernement fédéral a déclaré qu'Angela Merkel jugeait "opportun" de revoir ce compromis très contesté à gauche. "La chancelière trouve qu'il est juste et opportun de revoir les questions en suspens et de trouver une solution commune et durable", a dit Steffen Seibert.

Le porte-parole de l'Union chrétienne-sociale (CSU), la très droitière alliée bavaroise de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mme Merkel, n'a pas exclu de nouvelles discussions "si un consensus est possible". "Nous y réfléchissons", a-t-il dit.

Muté à un poste mieux rémunéré

M. Maassen, qui a douté de l'existence de "chasse aux migrants" en marge de manifestations d'extrême droite à Chemnitz, dans l'ex-Allemagne de l'Est, a été relevé mardi de ses fonctions à la tête de l'Office fédéral de protection de la Constitution (BfV). Il a été muté au ministère de l'Intérieur, à un poste mieux rémunéré.

"Les réactions très majoritairement négatives de citoyens montrent que nous avons commis une erreur", écrit la présidente du SPD à la chancelière et à Horst Seehofer, ministre de l'Intérieur et dirigeant de la CSU.

"Nous avons perdu la confiance au lieu de la rétablir. Cela devrait nous donner toutes les raisons de suspendre et de reconsidérer cet accord", ajoute-t-elle.

L'AfD progresse dans les sondages

Selon un sondage mené par l'institut Infratest Dimap pour ARD DeutschlandTrend et publié vendredi, le bloc conservateur CDU-CSU recueillerait 28% des voix si des élections étaient organisées aujourd'hui, devant le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), crédité de 18% des suffrages. Le SPD recueillerait 17% des voix.

D'après un sondage INSA, près de la moitié des Allemands sont favorables à des élections législatives anticipées.

Lors du scrutin de septembre dernier, le bloc CDU-CSU a obtenu 32,9% des voix, devant le SPD, 20,5%. L'AfD a fait son entrée au Bundestag avec 12,6% des suffrages.

Neuer Inhalt Horizontal Line