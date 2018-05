Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les acides gras trans (AGT) industriels, présents dans le beurre, les matières grasses végétales ou la restauration rapide provoquent plus de 500'000 décès par an. L'OMS a lancé lundi à Genève une initiative pour les remplacer d'ici 2023 par des solutions plus saines.

Les fabricants de l'industrie alimentaire utilisent souvent les AGT parce qu'ils se conservent plus longtemps que d'autres acides gras. Mais d'autres alternatives à ces huiles partiellement hydrogénées, qui n'affecteraient pas le goût ni le coût, sont possibles, relève l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'institution recommande six actions importantes aux gouvernements. Elle demande d'évaluer les sources alimentaires des AGT, de défendre leur remplacement et de modifier les règlements ou de faire voter des lois pour l'élimination de ces acides. Elle souhaite aussi une analyse de la présence des AGT dans la chaîne alimentaire, une sensibilisation de leurs conséquences négatives pour la santé et un mécanisme de conformité aux politiques adoptées.

Plusieurs pays à revenus élevés comme le Danemark ont réussi de leur côté à quasiment éliminer les AGT industriels en établissant des limites légales. Les gouvernements doivent mettre en oeuvre le paquet proposé par l'OMS pour réduire les décès liés à ces substances, explique le directeur général de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Limité à moins d'1%

"Nous devons étendre ces efforts dans le monde", a-t-il dit devant la presse à Genève. Notamment dans les pays à revenus bas ou intermédiaires. Et M. Tedros de se demander pourquoi les enfants devraient avoir des substances "aussi malsaines" dans leur alimentation. Il ajoute que des sanctions doivent constituer seulement "un dernier recours" contre les acteurs qui ne collaboreraient pas.

L'élimination des AGT fait partie des priorités de l'OMS pour la période 2019-2023 que l'institution va faire adopter lors de l'Assemblée mondiale de la santé dès lundi prochain à Genève. Elle doit contribuer à la réduction d'un tiers des décès liés aux maladies non transmissibles d'ici 2030.

L'OMS recommande que l'apport en AGT soit limité à moins d'1% du total de consommation énergétique alors qu'elle dépasse 6% dans certains pays. Elle doit réviser prochainement ses principes sur cette question.

