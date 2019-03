Pascal Dessauges ne se présentera pas au deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, le 7 avril prochain. L'UDC avait terminé deuxième dimanche, clairement distancé par Rebecca Ruiz. La socialiste devrait être élue tacitement.

"Avec près de 13'000 voix de retard, nos chances de succès sont quasiment nulles", a expliqué mardi l'UDC devant la presse. "Je ne jette pas l’éponge, mais je me dois d’être conséquent et pragmatique. Je prends mes responsabilités et décide d’éviter la dépense de plus d’un demi-million de francs", a-t-il ajouté.

Malgré l'engagement important des instances dirigeantes et des militants PLR, ceux-ci n'ont été suivis que partiellement par leur base, relève l'UDC dans un communiqué. La différence avec la candidate socialiste repose sur la mobilisation très marquée des Verts. L'omniprésence des préoccupations climatiques a sans aucun doute joué un rôle majeur dans ce premier tour, estime le parti.

Le délai pour le dépôt des listes échoit mardi à midi. La socialiste Rebecca Ruiz devrait être seule en lice et pourrait ainsi être élue tacitement. Le PDC Axel Marion, qui avait obtenu 6% des voix dimanche, a annoncé qu'il ne participera pas au deuxième tour.

