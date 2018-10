Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 octobre 2018 08:05 03. octobre 2018 - 08:05

Les antennes de la Banque cantonale de Zurich d'Embrach, Erlenbach, Marthalen, Bonstetten et Hausen am Albis, Langnau am Albis et Albisrieden sont amenées à disparaître (archives).

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'apprête à restreindre son réseau en fermant sept succursales d'ici mi-2020, à cause d'une baisse de la fréquentation aux guichets. Tous les employés concernés se verront proposer un nouveau poste au sein de la banque.

Les antennes d'Embrach, Erlenbach, Marthalen, Bonstetten et Hausen am Albis, Langnau am Albis et Albisrieden vont disparaître, affirme mercredi la banque dans un communiqué. Les dates et autres précisions sur ces fermetures seront communiquées en temps utiles.

Les dépôts et les retraits constituent les principales activités de ces succursales. Aujourd'hui, plus de 90% des clients retirent de l'argent dans des distributeurs automatiques. Les paiements sans numéraire deviennent de plus en plus la norme.

Simultanément, les services numériques comme le e-banking, sur ordinateur ou téléphone mobile, gagnent en importance, argumente la ZKB dans son communiqué.

