Ce contenu a été publié le 20 février 2018 07:26 20. février 2018 - 07:26

La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge mardi, après trois jours de net rebond, dans un marché très calme en l'absence des investisseurs américains et chinois en début de semaine en raison d'un jour férié aux Etats-Unis et du Nouvel an lunaire.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 1,01% (-224,11 points) à 21'925,10 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reculé de 0,72% (12,70 points) à 1762,45 points.

Sur le volet des changes, le yen continuait de perdre un peu de terrain face au dollar. Le billet vert valait ainsi 106,88 yens au moment de la fermeture, contre 106,47 yens lundi, tandis que l'euro remontait à 132,32 yens, contre 132,11 yens.

