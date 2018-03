Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

16 février 2018

La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse vendredi, malgré le fort regain du yen face au dollar, tandis que les investisseurs ont pris acte du renouvellement sans surprise de Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon (BoJ).

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes, a accru ses gains durant la séance pour finir sur une progression de 1,19% (255,27 points) à 21'720,25 points alors qu'il avait ouvert en hausse de 0,42%.

De son côté, l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a avancé de 1,05% (18,10 points) à 1737,37 points.

Sur le volet des changes, le yen, valeur-refuge, a atteint son plus haut niveau par rapport au dollar depuis novembre 2016 et valait 105,79 yens, contre 106,53 yens la veille à la fermeture, tandis que l'euro refluait légèrement à 132,73 yens, contre 132,78 yens.

