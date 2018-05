Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 mai 2018 - 08:13

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,4% vendredi, favorisée par la progression de ses valeurs exportatrices et financières. L'indice Nikkei a gagné 91,99 points à 22'930,36 points et le Topix, plus large, a pris 6,88 points (+0,38%) à 1815,25 points.

Le dollar a atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 23 janvier face au yen, atteignant un pic à 111. Les analystes estiment que le Nikkei est susceptible de franchir le seuil psychologique important de 23'000 points si le dollar passe au-dessus de 111 yens.

La faiblesse du yen a soutenu les valeurs exportatrices comme TDK (+2,87%) et Nissan Motor (+0,79%).

De leur côté, les valeurs financières telles que T&D Holdings (+2,31%) et Dai-ichi Life Holdings (+1,21%) ont bénéficié de la hausse des rendements obligataires américains.

