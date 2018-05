Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 17:53 18. mai 2018 - 17:53

La Bourse suisse a bouclé la semaine sur une note négative. L'indice SMI a clôturé vendredi sur une baisse de 0,53% à 8940,46 points.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette de SIX a cédé 0,59%. Le SLI a perdu vendredi 0,54% à 1480,45 points et le SPI 0,47% à 10'662,39 points. Sur les 30 principales capitalisations, 23 ont reculé, six avancé et Adecco a fini stable.

L'attention des investisseurs s'est portée sur Richemont, qui a dévoilé des résultats annuels décevants. Les événements politiques en Italie ont aussi été suivis de près. Le programme de coalition dévoilé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue constitue un affront à l'égard de Bruxelles, ont commenté les analystes de VP Bank. L'Italie voudrait renégocier le pacte de stabilité, ce qui n'est pas compatible avec la politique de l'UE.

Le trio des plus gros perdants se compose de Richemont (-5,3%), Aryzta (-2,5%) et Credit Suisse (-1,3%). Le groupe de luxe genevois a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes pour son exercice décalé 2017/18. Les rachats de stocks ont pesé sur la rentabilité. Dans le sillage de Richemont, Swatch Group a perdu 1,1%.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,8%) a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) une homologation pour le médicament Aimovig (erenumab), découvert par Amgen et développé conjointement, en traitement préventif de la migraine chez des adultes. Il s'agit du premier produit de ce genre qui reçoit le feu vert de la FDA, ont assuré les deux partenaires. Roche (+0,3%) a soutenu l'indice, alors que Nestlé a perdu 0,1%.

Le podium du jour se compose de SGS et Lonza (chacun +1,3%) et ABB (+1%). SGS a profité d'un relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank.

Neuer Inhalt Horizontal Line