La Fondation Beyeler dédiera en 2019 une prestigieuse exposition au jeune Picasso. La "Fillette à la corbeille fleurie", tableau des périodes dites bleue et rose du maître, vendu aux enchère à un prix record, viendra bel et bien à Riehen (BS) pour cet événement.

Pour la Fondation Beyeler, il s'agit de la plus ambitieuse exposition jamais organisée, s'est félicité mardi devant les médias le directeur de l'institution, Sam Keller. Elle réunira quelque 80 chefs-d'oeuvres de Pablo Picasso - peintures et sculptures - de la période de 1901 à 1906, toutes des pièces vedettes des collections de leurs musées d'origine.

Première européenne, "Le jeune Picasso - La période bleue et rose " a exigé des années de préparation. "Il s'agit à ce jour du projet d'exposition le plus complexe et le plus coûteux de l'histoire de la Fondation Beyeler", affirme sa direction. "Elle risque même de générer notre plus gros déficit", a plaisanté Sam Keller. La discrétion reste totale quant au prix total estimé.

Réalisée en coopération avec le Musée national Picasso et le Musée d'Orsay à Paris, la rétrospective prendra ses quartiers à la Fondation Beyeler du 3 février au 26 mai 2019. Auparavant, elle aura fait une escale dans la Ville Lumière du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019, sous une forme légèrement différente.

Pièces maîtresses

La période bleue et rose reste la plus appréciée du public, selon Sam Keller. Elle fait l'objet de rares expositions, car les oeuvres sont fragiles, peu nombreuses et les propriétaires - dont de nombreux privés - ne les prêtent pas volontiers.

Cette étape artistique dans la trajectoire de Picasso joue un rôle central. "Elle ouvre la perspective à la naissance historique du cubisme vers 1907, qui émarge des phases de création précédentes", écrit la Fondation Beyeler.

A la différence de Paris, Beyeler fera le lien avec sa propre collection, dont la pièce la plus ancienne du peintre espagnol est une étude pour les "Demoiselles d'Avignon" datée de 1907. Celle-ci constituera le point final de l'exposition. "Nous avons toujours souhaité montrer comment Picasso est arrivé là", a dit Sam Keller.

La "Jeune fille au panier fleuri" fera également le voyage à Riehen. L'oeuvre, vendue aux enchères en mai à New York pour 115 millions de dollars, sera d'abord au Musée d'Orsay. Le tableau, daté de 1905, a été adjugé par Christie's à New York pour disperser l'immense collection Rockefeller.

Le Kunstmuseum de Bâle, qui célèbre jusqu'à la mi-août 50 ans de liens particuliers avec Picasso, mettra à disposition "Les deux frères" (1906) et deux autres pièces. Le transfert de "La Vie" (1903, Cleveland Museum of Art), présenté pour la première fois en France, est encore en négociation, a précisé Raphaël Bouvier, commissaire de l'exposition à venir.

Deuil et espoir

En 1901, Pablo Picasso vit entre Paris et Barcelone. C'est en pensant au suicide de son inséparable ami Carlos Casagemas que l'artiste s’est mis à peindre en bleu, entre 1901 et jusqu'en 1904. Lui-même l'expliqua ainsi en 1965, lorsqu'il dévoila pour la première fois le tableau "La mort de Casagemas", peint en 1901.

La couleur bleue exprimera tout au long de la vie de Picasso la mélancolie, a évoqué Diana Widmaier Picasso, petite-fille de l'artiste, présente à Riehen pour lancer l'événement.

Dès 1905, le peintre établi à Paris rend dans les nuances de rose les espoirs et désirs des artistes de cirque. D'un séjour dans les Pyrénées espagnoles au milieu de l'année 1906 naissent également des sculptures.

Les informations pratiques concernant l'exposition "Le jeune Picasso - La période bleue et rose" seront mises en ligne à partir du mois d'août sur la page Internet de la Fondation Beyeler. La billetterie ouvrira en novembre.

