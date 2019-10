En qualification pour l'Euro 2020, la France s'est imposée 1-0 en Islande tandis que l'Angleterre subissait la loi de la République tchèque (2-1) après avoir mené au score.

Le jeu français n'a guère rassuré sur la pelouse islandaise. Après une première mi-temps d'un niveau quelconque, les Tricolores ont tenté d'amener un peu de rythme face à des Islandais bien limités. Le match a basculé lorsque Antoine Griezmann a pris une semelle sur la cuisse dans les seize mètres. Obligé de se faire soigner sur la touche, l'attaquant de Barcelone a laissé Olivier Giroud transformer le penalty (66e) pour son 37e but en sélection. Tout fut alors plus facile pour la sélection française désormais idéalement placée pour une qualification avant la venue de la Turquie au Stade de France mardi.

L'Angleterre devra encore patienter avant de valider son billet pour l'Euro 2020 façon puzzle. Les Anglais avaient pourtant ouvert la marque par Harry Kane dès la 4e minute. L'attaquant de Tottenham avait trompé l'ancien portier de Bâle, Tomas Vacklic sur penalty suite à une faute sur Sterling. Les Tchèques ont rapidement égalisé par Brabec (9e). A la 85e, Ondrasek, laissé seul au milieu de la défense anglaise, pouvait inscrire le but de la victoire suite à un centre de Masopust.

Le Portugal n'a pas toujours convaincu face au modeste Luxembourg. Les Lusitaniens ont été sauvés par leurs stars Bernardo Silva (26e) et Cristiano Ronaldo (65e) avant que Guedes ne marque le but de la sécurité. Avec ce succès, les Portugais ont repoussé la Serbie à quatre points et peuvent entrevoir plus sereinement une qualification derrière l'Ukraine, vainqueur 2-0 de la Lituanie, et qui n'a plus besoin que d'un point pour se qualifier.

Neuer Inhalt Horizontal Line