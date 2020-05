L'évènement était attendu et si à l'arrivée Kevin Harvick (Stewart-Haas/Ford) s'est imposé à Darlington, c'est le Nascar qui a remporté une victoire symbolique pour le sport US contre le COVID-19.

La reprise de cette populaire compétition automobile marquait officiellement le retour du sport professionnel aux Etats-Unis, plus de deux mois après sa mise sous cloche imposée par la pandémie de COVID-19. Une course organisée à huis clos sans incident.

C'est sur l'ovale de Darlington, le plus ancien circuit du championnat actuel, que s'est déroulé ce retour concluant pour le Nascar qui avait décidé de baptiser la course "The Real Heroes 400" (les 400 miles des vrais héros) en hommage aux personnels de santé en lutte contre la pandémie.

Ainsi, sur chaque voiture ce n'étaient pas les noms des pilotes qui étaient visibles, mais ceux de certains de ces employés dans tout le pays. "Merci à vous les héros des services de santé qui êtes en première ligne", pouvait-on également lire sur le capot de la Toyota de Daniel Suarez.

Quelque 900 personnes étaient présentes sur le site, évidé de ses 63'000 spectateurs habituels. Soit le personnel essentiel à la tenue de la course (officiels de l'instance, de la course, quelques médias...), chaque écurie étant autorisée à s'y présenter avec 16 membres dont le pilote.

A leur arrivée, tous se sont fait prendre la température. Des pancartes accrochées dans les garages leur ont rappelé les précautions à prendre: porter un masque, se laver les mains, éviter les poignées de mains, pratiquer la distanciation sociale.

Hormis quelques sorties de route, la course à laquelle a pris part Ryan Newman (15e), trois mois après s'être blessé à la tête lors de son accident très spectaculaire à Daytona 500, s'est déroulée sans encombre.

Kevin Harvick a ainsi décroché la 50e victoire de sa carrière, accompagnée par "un silence de mort", a-t-il commenté, masque noir sur sa moitié de son visage, en regardant les tribunes vides, confiant éprouver une sensation "bizarre".

Mercredi, Darlington accueillera une nouvelle course de la saison, avant deux autres à Charlotte le week-end prochain.

L'occasion pour le championnat IndyCar, qui reprendra à huis clos en juin, ainsi que la F1 et le MotoGP d'être confortés dans leur espoir de reprendre de la même façon au mois de juillet.

