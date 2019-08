La 26e édition de la Plage des Six Pompes a débuté dimanche à La Chaux-de-Fonds (NE). Le plus grand festival international des arts de la rue de Suisse attend quelque 100'000 personnes sept jours durant dans la Métropole horlogère.

Les organisateurs de la manifestation chaux-de-fonnière annoncent un programme qui porte à la base de la pratique des arts de la rue, "avec rien de démesuré, ni d'immodeste". "On n'oublie pas d'où l'on vient, ce qui nous anime", ont-ils expliqué en présentant le programme d'un festival qui existe depuis un quart de siècle.

Cela ne signifie pas à proprement parler un retour aux racines des arts de rue, version années 1960, mais à une multiplication de projets plus proches des gens. "On assiste à une démultiplication des espaces de jeux accompagnée d'un retour à une vraie proximité - proximité avec les spectateurs et proximité avec l'élément de base, la rue."

Il y aura "littéralement" des spectacles à tous les coins de rue de la cité des Montagnes neuchâteloises, avec de petites jauges. Même si les grandes scènes de la place du Marché demeurent.

Coups de coeur

La programmation 2019 se veut d'une grande richesse, avec des artistes de rue venus surtout de France, mais aussi de Suisse et d'ailleurs. Parmi les coups de coeur, figurent l'Afag Théâtre, Dominique Gras et sa silhouette à la Jacques Tati et son absurde à la Raymond Devos, les P'tits bras, la Cie marche ou rêve, la Strong lady productions australienne et les Frères Troubouch.

Les organisateurs annoncent aussi la programmation de La Nouvelle Vague, avec à sa suite La 2e Vague, la pérennisation et l'extension à d'autres villes, d'autres cantons du Six Pompes Summer Tour. "Avec toujours cette exigence, celle de prendre le temps d'être proche de ses spectateurs, de son public, de ses publics, les divers publics des arts de rue."

10 ans d'UNESCO

La Plage des Six Pompes est l'une des manifestations phare de La Chaux-de-Fonds, qui avec la ville voisine du Locle, fête aussi les 10 ans de l'inscription de son urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle propose quelque 500 artistes, issus de dizaines de compagnies. En 2018, édition anniversaire, elle avait attiré plus de 100'000 spectateurs sept jours durant.

Cette année encore, La Plage des Six Pompes organise des stages payants. Quel que soit leur niveau, les personnes intéressées peuvent saisir l’occasion de la 26e édition de la manifestation pour tester diverses approches des arts de la rue sous la houlette d’artistes professionnels. L'âge minimal de participation est fixé à 17 ans.

