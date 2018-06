Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 juin 2018 - 18:00

La Suisse est 16e au nombre d'armes entre les mains de civils par rapport à la taille de la population. Au total, plus d'un milliard d'armes circulent dans le monde dont près de 40% sont la propriété de civils américains, dit un rapport publié lundi une ONG genevoise.

Au total, 85% des armes sont entre les mains de civils, selon les estimations de Small Arms Survey sur 2017, actualisées pour la première fois depuis plus de dix ans. En majorité des individus mais également des groupes armés non étatiques en passant par des gangs ou des entreprises de sécurité privée.

Les autres armes sont réparties à 13% entre les forces militaires et 2% pour les forces de sécurité. Il faut toutefois davantage de travail sur les armes illégales en dehors du contrôle du gouvernement ou sur la prolifération illégale, ajoute le directeur de Small Arms Survey.

En un peu plus de dix ans, plus de 200 millions d'armes supplémentaires sont la propriété de civils. Parmi elles, 15 millions environ chaque année viennent des Etats-Unis.

Russie première pour les armes militaires et policières

En Suisse, les armes "civiles" sont près de 28 pour 100 habitants. Loin des 120,5 observées aux Etats-Unis et près de 53 constatées au Yémen. Mais largement devant l'Indonésie et le Japon où cette part est inférieure à 1%.

En chiffres absolus, les Etats-Unis rassemblent 393 millions d'armes civiles, plus de cinq fois plus que l'Inde. La Chine est 3e, devant le Pakistan et la Russie. Par régions, le continent américain totalise plus de 54% de cet armement, devant l'Asie à 29%, l'Europe à moins de 12% et l'Afrique à 4,6%.

Côté armes militaires comme du dispositif de police, la Russie devance la Chine. Elle rassemble plus de 30 millions d'engins pour ses troupes et près de 2,5 millions pour ses forces de sécurité. La Corée du Nord est 3e sur les armes militaires et les Etats-Unis sont 5e dans les deux cas.

Par régions, l'Asie accueille plus de la moitié des armes militaires. Elle devance l'Europe à 34%, le continent américain à 9% et l'Afrique à 5%. La même répartition est constatée pour les armes des forces de sécurité. L'Asie est devant avec 40% et les autres régions suivent à 26%, 18% et 16%.

