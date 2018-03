Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 mars 2018 15:09 09. mars 2018 - 15:09

Ragnhild Mowinckel s'est offert la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. La Norvégienne, très en vue ces dernières semaines, a gagné le géant d'Ofterschwang.

A 25 ans, et après avoir longtemps tardé à confirmer les espoirs placés en elle, Ragnhild Mowinckel s'est installée parmi l'élite cette saison. Après un premier podium, décroché fin décembre à Val d'Isère, la skieuse scandinave a surtout été l'une des filles les plus en verve aux JO de Pyeongchang avec deux médailles d'argent en descente et géant.

Déjà en tête après la manche initiale à Ofterschwang, Ragnhild Mowinckel a tenu bon sur le second tracé bavarois, s'offrant une victoire nette et sans bavure, glanée avec 66 centièmes de marge sur la locale de l'étape, Viktoria Rebensburg. Une Allemande qui, malgré tout, a fait un pas important vers le globe de la discipline, elle qui compte 92 points d'avance sur la Française Tessa Worley, seulement 13e vendredi, avant les finales à Are.

Le grand globe du général est, lui, définitivement tombé dans l'escarcelle de Mikaela Shiffrin, classée au 3e rang vendredi. L'Américaine, dont le sacre ne faisait aucun doute depuis plusieurs semaines, compte désormais 603 points d'avance sur sa dauphine Wendy Holdener, alors qu'il ne reste que cinq courses au calendrier.

Cette même Wendy Holdener a pris le 14e rang vendredi, un résultat correct mais sans éclat. La Schwytzoise sera beaucoup plus attendue samedi en slalom, où elle tentera de battre enfin Mikaela Shiffrin.

Pour Lara Gut, ça ne tourne toujours pas rond en géant. La Tessinoise s'est classée 19e, dans la lignée de sa saison - elle est 23e en Coupe du monde de géant -, mais très loin de ce qu'elle a montré par le passé dans la discipline.

Troisième Suissesse à s'être qualifiée pour la seconde manche, l'espoir Aline Danioth a pris la 21e place, marquant les premiers points de sa carrière en géant.

