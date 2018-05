Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 mai 2018 22:50 20. mai 2018 - 22:50

Le FC Barcelone, champion d'Espagne, a achevé sa saison en battant la Real Sociedad 1-0 lors de la 38e et dernière journée, dans un Camp Nou qui a réservé une ovation debout à Andrés Iniesta.

Un tir enroulé de Philippe Coutinho, entré avec l'aide du poteau (57e), a suffi aux Catalans pour terminer sur une victoire une saison globalement réussie avec le doublé Coupe-Liga.

Et pour son 674e match avec son club formateur en 16 ans de carrière professionnelle, Iniesta (34 ans) a cédé sa place à dix minutes de la fin et reçu une vibrante salve d'applaudissements.

"Don Andrés" envisage de jouer la saison prochaine au Japon ou en Chine. Et alors que le public chantait son nom, il a écrasé quelques larmes sur le banc de touche.

Le match a également permis à Xabi Prieto (34 ans), emblématique capitaine de la Real Sociedad, de jouer ses ultimes minutes avant de mettre fin à sa carrière.

Auteur d'un joli doublé, Fernando Torres a vécu des adieux rêvés pour son ultime match avec l'Atlético Madrid, faisant trembler une dernière fois les filets contre Eibar (2-2) lors de la 38e journée.

Portant le brassard de capitaine au stade Metropolitano, "El Niño" ("Le gamin") a marqué d'un plat du pied en contre (43e) puis d'un petit ballon glissé après avoir feinté le gardien (60e). Et malgré les buts basques signés Kike Garcia (35e) et Ruben Peña (70e) et l'exclusion du Français Lucas Hernandez (64e), Torres a pu communier en beauté avec ses supporters, quatre jours après le sacre décroché mercredi en Europa League.

L'avant-centre espagnol (34 ans), en manque de temps de jeu cette saison, compte désormais rebondir ailleurs mais il a réussi sa sortie dimanche avec ses 128e et 129e buts en 404 matches sous le maillot "rojiblanco".

