14 juillet 2018

La Belgique devra s'en contenter. A défaut de jouer le titre dimanche, les Diables Rouges ont remporté la petite finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre, après un succès 2-0 à St-Pétersbourg.

Jamais encore la Belgique n'avait été si bien classée à l'issue d'un Mondial, elle qui avait été battue dans cette même petite finale en 1986 par la France (4-2 ap). Ce résultat historique ne consolera toutefois pas complètement la sélection du plat pays, qui se voyait soulever le trophée en Russie.

Déçus et frustrés après leur défaite en demi-finale, mardi contre la France (1-0), les hommes de Roberto Martinez ont toutefois eu le mérite de se ressaisir pour cette petite finale, même si le coeur n'y était pas complètement.

Pour la dernière fois du tournoi, les Belges ont gratifié le public russe de quelques actions offensives flamboyantes, comme cela a été souvent le cas lors du mois écoulé. Ils ont frappé dès la 4e minute par Thomas Meunier, le grand absent de la demi-finale, pour laquelle il était suspendu. Le défenseur du Paris SG a surgi sur un centre de Chadli pour marquer d'une reprise du tibia.

A noter en passant que Meunier a été le dixième joueur différent à marquer pour la Belgique dans cette Coupe du monde: seules la France (10 en 1982) et l'Italie (10 en 2006) avaient affiché autant de variété à la finition.

Procédant ensuite surtout par contres, les Belges ont dû attendre la 82e minute pour valider leur victoire par Eden Hazard. Le capitaine, bien servi par De Bruyne, en a profité pour marquer son troisième but de la compétition.

De leur côté, les Anglais ont longtemps semblé amorphes, eux qui avaient profité d'un jour de récupération de moins, après avoir été sortis mercredi en prolongation par la Croatie (2-1 ap). Plus entreprenants après la pause, les hommes de Gareth Southgate ont bénéficié de quelques belles occasions pour égaliser, la plus sérieuse par Dier, dont le ballon piqué a été sauvé sur la ligne par Alderweireld à la 70e minute.

Victorieuse de cette rencontre pour l'honneur et qui, logiquement, n'a pas atteint les sommets, la Belgique va empocher les 24 millions de dollars de "prize money" attribués pour la 3e place, contre 22 millions pour les Anglais, et 38 millions pour l'équipe qui sera sacrée championne du monde dimanche soir.

Cette petite finale va aussi coûter cher à l'entreprise belge Krëfel. Celle-ci s'était engagée à rembourser certains téléviseurs vendus récemment si la Belgique marquait plus de 15 buts en Russie. Or le 2-0 signé par Hazard samedi à St-Pétersbourg a été le... 16e du tournoi pour les Diables Rouges.

A noter finalement qu'Anglais et Belges seront à nouveau à l'oeuvre dès la fin de l'été, avec des matches notamment prévus contre la Suisse. Les Three Lions recevront la sélection de Vladimir Petkovic le 11 septembre à Leicester pour un match amical. Quant aux Belges, ils affronteront deux fois la Suisse dans le cadre de la nouvelle Ligue des Nations, le 12 octobre à domicile et le 18 novembre à Lucerne.

