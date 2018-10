Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2018 22:17 05. octobre 2018 - 22:17

Bienne reste solidement installé en tête de la National League.

Les Seelandais ont dominé la lanterne rouge Rapperswil-Jona 2-0 vendredi soir. Fribourg Gottéron, Lausanne et Genève-Servette se sont en revanche inclinés dans le même temps.

La troisième victoire consécutive de Bienne, la sixième en sept sorties cette saison, fut très longue à se dessiner. La "faute" au manque de réalisme des hommes d'Antti Törmänen, mais aussi à la belle performance de Melvin Nyffeler devant le filet saint-gallois. Titularisé pour la deuxième fois de la saison dans le but biennois, Elien Paupe a quant à lui surtout dû s'employer durant l'ultime période pour s'offrir son premier blanchissage dans l'élite.

Bienne a cru ouvrir la marque à 3'' de la première pause après avoir copieusement dominé les débats, mais l'arbitre a estimé après visionnage de la vidéo que le tir de Damien Riat n'avait pas franchi la ligne. C'est finalement Marco Pedretti qui a débloqué la situation à la mi-match. Bienne a souffert quasiment jusqu'au bout, Toni Rajala marquant le but de la sécurité à 111'' du terme.

Fin de série pour Gottéron

La belle série de Fribourg Gottéron a pris fin vendredi à St-Léonard. Les Dragons, qui restaient sur trois succès, ont été battus 2-1 par de solides Zurich Lions. Ils ont payé cher un début de match manqué: le "Z" a ainsi ouvert la marque dès la 3e minute en supériorité numérique, doublant la mise après 8'55''. Lukas Lhotak a certes inscrit le but fribourgeois à la 11e minute, mais cette réussite est restée sans écho. Les Zurich Lions enchaînent ainsi un troisième succès de suite.

Lausanne, qui a perdu Dustin Jeffrey pour plusieurs mois, a subi sa deuxième défaite d'affilée après celle essuyée mardi à Rapperswil-Jona. Le LHC s'est incliné 5-1 à "Malley 2.0" devant une équipe de Davos pourtant à la peine en ce début de saison. Le coup de bluff d'Arno Del Curto, qui avait annoncé Andres Ambühl en défense, n'a évidemment rien changé. Aligné d'entrée en attaque, l'expérimenté attaquant (35 ans) a néanmoins ouvert la marque dès la 11e minute.

Genève-Servette, avec Robert Mayer au but, a également été battu 5-1, à Zoug. La défaite des joueurs de Chris McSorley, actée après le 4-1 de David McIntyre à la 44e minute, n'a rien de surprenant: ils ont perdu leurs quatre rencontres jouées à l'extérieur cette saison, et en sont désormais à... 14 défaites consécutives face à la formation de Suisse centrale! Zoug n'a plus subi la loi du GSHC dans sa Bossard Arena depuis novembre 2014.

Les Tessinois battus à domicile

Berne est par ailleurs allé s'imposer 6-1 à la Valascia, mettant fin à sa série négative (deux échecs successifs) pour rester à quatre longueurs de Bienne au classement. Langnau a également fait la différence au début de la deuxième période à Lugano, où les Tigers ont triomphé pour la première fois depuis le... 15 septembre 2012 (4-1).

