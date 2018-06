Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juin 2018 18:13 04. juin 2018 - 18:13

Le parc de sculptures du couvent de Schönthal, près de Langenbruck (BL), change de mains. La Fondation Sculpture at Schönthal est fusionnée avec la Fondation Edith Maryon de Bâle pour créer une nouvelle association en charge de l'exploitation culturelle des lieux.

L'accord de fusion couvre l'ensemble des bâtiments historiques, y compris le monument roman, le vaste parc de sculptures existant et une ferme, ont précisé lundi les deux fondations dans un communiqué. Le domaine agricole biodynamique environnant comprend environ 100 hectares.

Mentionné pour la première fois en 1145, l'ancien couvent bénédictin possède l'une des plus anciennes églises de Suisse. Depuis 2001, les sculptures de Schönthal y attirent un public international. En 2015, la fondation s'est également engagée dans la promotion de la biodiversité.

La Fondation Edith Maryon, fondée en 1990 et basée à Bâle, se consacre à la préservation des lieux de culture, à l'éducation et à la formation, aux fermes biodynamiques et aux projets de logements sociaux. La nouvelle association du couvent de Schönthal gère le programme culturel ainsi que le gîte.

