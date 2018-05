Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 mai 2018 15:26 22. mai 2018 - 15:26

Les chefs de la diplomatie suisse Ignazio Cassis (D) et béninois Aurélien Agbénonci (G) ont signé des accords lors d'une visite du président béninois en Suisse.

Le président de la Confédération Alain Berset a reçu mardi à Berne son homologue béninois Patrice Talon. La coopération au développement et les relations économiques bilatérales ont été au centre des discussions.

La ministre de l'environnement Doris Leuthard a également participé aux entretiens, a indiqué le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué. De même que les chefs de la diplomatie suisse Ignazio Cassis et béninois Aurélien Agbénonci.

Tous deux ont signé deux accords. Les textes ratifiés visent à promouvoir l'entrepreneuriat privé et à renforcer les associations faîtières du secteur agricole au Bénin.

La visite du président béninois est une visite de réciprocité. Un an plus tôt, la présidente suisse d'alors Doris Leuthard s'était rendue au Bénin. C'est à cette occasion que la stratégie de coopération de la Suisse en faveur du Bénin pour la période 2017-2020 avait été lancée. Le Bénin fait partie des pays prioritaires pour la Direction du développement et de la coopération (DDC) depuis 1981.

