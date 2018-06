Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juin 2018 13:40 10. juin 2018 - 13:40

Le Valais dira non à la candidature Sion 2026 pour les Jeux olympiques. Seules les communes de Chalais et Conthey doivent encore rendre leur résultat, qui ne devrait pas modifier le résultat final.

Toutes les villes de plaine ont voté et refusé la candidature. Avant les résultats des deux dernières communes, le non recueille près de 54% des suffrages, soit plus de 10'000 voix d'avance sur le oui. La ville de Sion refuse la candidature à une majorité de 61%. La participation atteint 62,5%.

