Ce contenu a été publié le 16 septembre 2018 10:00 16. septembre 2018 - 10:00

La page de "Walla" consacrée à la ville de Sion. On y voit notamment les châteaux de Valère et de Tourbillon, la cathédrale, la Grenette, une scène du marché et même la coupe suisse de football...

Deux Sierrois ont lancé cet été "Walla", un livre sur le Valais destiné aux enfants dès deux ans. Un millier d'exemplaires ont déjà été écoulés. Un deuxième livre pourrait sortir de presse si les moyens financiers sont réunis.

"Walla" est un livre d'où jaillissent des illustrations colorées et bouillonnantes. Pas de texte dans ce "Wimmelbuch" ou livre-promenade, dans lequel fourmillent des personnages et des situations.

Philip Schüpbach, initiateur du projet, apprécie beaucoup les livres-promenades, qu'il parcourt avec son fils de quatre ans et sa fillette de deux ans. "Ils développent le sens de l'observation et l'expression orale", souligne-t-il.

Il y a une année environ, il propose à son ami illustrateur Julien Valentini d'en créer un sur le Valais, sur ses lieux emblématiques, ses paysages et traditions. Ils retiennent huit sites dans les différentes parties du canton.

A l'aide de sa tablette graphique, Julien Valentini illustre ainsi les hauts lieux de la capitale Sion, Zermatt et son Cervin, Fully et ses châtaignes, le Lötschental et ses "Tschäggättä", Aproz et ses combats de reines ou encore Sierre, ville natale des deux papas de "Walla".

Fanny Clavien au Bouveret

Dans ces différents lieux, l'illustrateur fait évoluer une douzaine de protagonistes: les enfants Tim et Zoe, leurs parents Barbara et Jules, leurs grands-parents Esther et Oskar, mais aussi Chantal la vache, Ernest le bouquetin, Manfred la marmotte ou encore Wolfgang le loup.

Certaines personnes qui ont soutenu financièrement l'aventure sont aussi croquées dans le livre. Quelques personnalités valaisannes également, comme la championne de karaté Fanny Clavien qui fait du wakesurf sur la page consacrée au Bouveret.

15'000 francs récoltés

Pour trouver les 10'000 francs leur permettant de réaliser leur livre-promenade, les deux Sierrois ont eu recours au crowdfundig. "Nous avons récolté 15'000 francs, grâce auxquels nous avons pu également créer un site web et nous procurer un stand pour présenter notre livre lors de différents événements", précise Philip Schüpbach, responsable de l'administration et du marketing.

S'ils parviennent à réunir de nouveaux fonds, un deuxième ouvrage pourrait voir le jour. Les thèmes illustrés sont encore à l'étude.

