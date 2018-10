Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 octobre 2018

Le WEF a peu goûté que le sommet économique de Ryad cher au prince héritier, auquel de nombreux dirigeants ont renoncé après l'affaire Jamal Khashoggi, soit qualifié de "Davos du désert". Il a dit lundi qu'il utilisera "tous les moyens pour protéger la marque Davos".

Le Forum économique mondial (WEF) a aussi fait remarquer qu'il n'organise jamais de conférences au nom d'un gouvernement, contrairement à cette rencontre prévue dans la capitale saoudienne. Toute utilisation du terme "Davos" pour une autre manifestation que sa réunion annuelle "ne peut que mener à une confusion", dit-il.

Et d'ajouter que le WEF n'est lié à aucun intérêt politique, commercial ou personnel. Plus de 30 chefs d'Etat et de gouvernement et plus de 1000 hauts dirigeants des principales entreprises dans le monde ont déjà confirmé leur participation pour la réunion de 2019.

A Ryad en revanche, de nombreux ministres ou patrons ont annulé leur présence après le décès du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

