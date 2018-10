Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les Devils ont entamé de la meilleure des manières la saison 2018/2019 de NHL.

La franchise du New Jersey s'est imposée 5-2 face à Edmonton à Göteborg, où Nico Hischier et Mirco Müller ont tous deux réalisé un assist. Le no 1 de la draft 2017 a été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-1 de New Jersey, inscrit à la 23e minute par Kyle Palmieri en supériorité numérique. Les Devils ont d'ailleurs forcé la décision au début de la deuxième période, Travis Zajac marquant le 3-1 69'' plus tard.

Palmieri, qui avait ouvert la marque après 58'' de jeu seulement dans le tiers initial, et Zajac, également auteur du 4-1 à la 46e, ont tous deux réussi un doublé samedi. Edmonton est revenu à 4-2 à 8'28'' de la fin, mais Stefan Noesen a pu sceller le score dans la cage vide à 1'29'' de la fin avec un assist de Müller.

Associé à Palmieri et Taylor Hall au sein de la première triplette offensive des Devils, Nico Hischier a griffé la glace suédoise pendant 16'47'' pour un bilan neutre. Le Zurichois Mirco Müller fut quant à lui le deuxième défenseur le plus utilisé par le coach John Hynes avec 22'31'' passées sur la glace (bilan: +1).

